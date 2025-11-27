亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 各地で紅葉が見ごろになっていますが、で先日、幻想的な紅葉のライトアップがあったので撮影してきました。 「東洋のナイアガラ」と呼ばれる伊佐市大口の曽木の滝。およそ600本のモミジやイチョウが紅葉し、多くの方が訪れていました。 今年は、11月22日からの3連休の夜、紅葉のライトアップがありました。 夏の猛暑の影響