周南市に住む30代の女性が「ネットショップの運営に興味はないか」などSNSでのやり取りを通して現金や暗号資産合わせておよそ1億5000万円をだまし取られました。特殊詐欺での被害額としてはことし、県内で最大となります。警察によりますと、周南市に住む30代の女性はことし6月上旬、言語学習アプリで自称外国籍の男と知り合い、SNSでやり取りをするようになりました。男から「ネットショップの運営に興味がないか」「海外出張に行