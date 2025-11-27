日本の文化である年賀状で感謝を伝えてほしいと田布施町のポンプ製造メーカーが町内の小中学校に年賀はがきを贈りました。田布施町の小中学校に年賀はがきを贈ったのは大晃機械工業です。大晃機械工業では手紙を書く機会が減っている中日本の文化である年賀状を書き感謝の気持ちを伝えてほしいと町内の小中学校に毎年、年賀はがきを贈っていて、ことしで7回目です。ことしは小中学校すべての児童・生徒分、860枚を贈り