2025年9月5日、本田技研工業株式会社が24年ぶりに「PRELUDE（プレリュード）」を発売しました。【PRELUDE】TVCM（WEB版）「爽快と悦楽のハイブリッド」篇 30秒（YouTube）https://youtu.be/iYKjff091qQ同社独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載し、スペシャリティスポーツハイブリッドとして蘇った6代目プレリュードの価格は617万9800円。月間販売計画台数が300台のところ、発売後1か月で「購買層は50〜60代が約65％」「約24