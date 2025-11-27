スノーボードのワールドカップ（W杯）は27日、中国の張家口・密苑でビッグエア開幕戦の予選が行われ、女子は鬼塚雅（ISPS）が1位となり、2位の深田茉莉（ヤマゼン）や3月の世界選手権覇者で3位の村瀬心椛（TOKIOインカラミ）、4位の岩渕麗楽（バートン）とともに、上位8人で争う29日の決勝に進んだ。男子は世界選手権王者の木俣椋真（ヤマゼン）、昨季のW杯種目別優勝の長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）や木村葵来、宮村結斗（と