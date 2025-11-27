自民党は27日、政治制度改革本部などの合同会議を開催し、企業・団体献金の透明性を高める政治資金規正法の改正案などを了承しました。自民党の総務部会と政治制度改革本部の合同会議で了承された政治資金規正法の改正案では、献金の受け皿を政党が指定した政党支部に制限し、政治資金収支報告書をオンラインで提出することを義務付けています。また、献金したことを公表する企業・団体の対象を今年1月に提出した改正案の「年間100