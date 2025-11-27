ワシントン条約の締約国会議で、ニホンウナギを含む全てのウナギの国際取引を規制するかどうかの採決が行われました。【画像で見る】ウナギ密猟者がいないか…スペイン国家警察のパトロールに同行規制を議論世界中で親しまれる「ウナギ」高柳光希キャスター:「ワシントン条約」とは、絶滅の恐れがある野生生物（動物や植物）の輸出入に制限を設け、これらを守るための国際的なルールです（締結国は180あまり）。日本時間27日に行