高川学園では来年、卒業生4人がプロスポーツの道に進むことになっています。阪神タイガースに入団する防府市出身の立石正広選手らがきょう（27日）母校で会見しました。きょうは、立石選手らが防府市の高川学園で会見に臨みました。（立石選手）「険しい世界になると思いますが早く一軍に出場して自分の目標としては二桁本塁打を目指して頑張っていきたいと思います」防府市出身の立石正広選手。中高6年間を高川学園で