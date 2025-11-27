周南市出身で福岡ソフトバンクホークスからドラフト2位指名を受けた稲川竜汰選手21歳が岩国市役所を訪れました。3歳から中学時代までを岩国で過ごした稲川選手は最速152キロを誇る本格派右腕です。（稲川選手）「自分の武器はストレートでどんどん押していくスタイル。カーブも自信があって、ストレートとカーブを軸に強気のピッチングでバッターを抑える」中学校を卒業後、福岡の折尾愛真高