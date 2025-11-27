STARGLOWが、グループ初のライブ出演となった＜BMSG FES’25＞初日での「Moonchaser」ライブ映像を公開した。◆STARGLOW 動画STARGLOWの記念すべき初ライブ出演となった＜BMSG FES’25＞は、9月27日・28日の2日間、東京・お台場に設置された特設会場にて開催され、延べ8万人を動員。9月22日にプレデビューシングルとして配信リリースされた「Moonchaser」を披露した彼らの堂々たるパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。https://y