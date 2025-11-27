入野自由が、2026年4月より3都市にて＜IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”＞を開催することを発表した。入野にとって、約2年ぶりとなる本ツアーは4月13日の東京・東京ドームシティkanadeviaホールを皮切りに、大阪・福岡を巡る3都市にて開催する予定だ。◆◆◆◾️入野自由 コメント遂に！久しぶりのLIVE開催が決定しました！新しい曲達と共に、会場でしか感じることのできない熱量を！エ