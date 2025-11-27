アンジェリーナ1/3のソロプロジェクト・aillyが、2ndシングル「噺々」を12月3日に配信リリースすることを発表した。◆ailly 動画「噺々」は、aillyがリスペクトする“古典芸能”や“岡本太郎”のエッセンスを取り入れた、アッパーでキャッチーかつオリジナルティあふれる楽曲に仕上がっているとのこと。11月27日放送の自身が教頭を務めるレギュラーラジオ『SCHOOL OF LOCK!』にて初オンエアされるので、ぜひチェックしてほしい。ジ