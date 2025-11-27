山形市によりますと、27日の午後4時12分ごろ、山形市鮨洗地内の河川敷でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■25日～27日のクマ目撃情報 11月27日（木曜）午後4時12分頃大字鮨洗地内の河川敷にてクマ1頭を目撃11月26日（水曜）午前7時00分頃大字高沢地内の山林にてクマ1頭を目撃11月25日（火曜）午後3時00分頃泉町地内の河川敷にてクマ2