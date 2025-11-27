下関市のあるかぽーと地区に来月（12月）11日開業する星野リゾートのホテル「リゾナーレ下関」の内覧会がきょう（27日）開かれました。内覧会では星野リゾートの星野佳路代表や下関市の前田市長が鏡割りをしてホテルの完成を祝いました。リゾナーレ下関は地上12階建て、関門橋や下関の街並みから着想を得た曲線が建物のデザインに取り入れられています。客室は9タイプ187室あり全ての部屋から関門海