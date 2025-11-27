【LCC大攻略2025】LCCって知ってますか？ ローコストキャリアの略で、サービスなどを簡素化することで、格安運賃を実現した航空会社を指します。1990年代後半にヨーロッパやアメリカで現在のカタチのLCCが登場し、今や数多くの会社が世界中を飛び回っています。日本にも海外LCCが2007年頃から就航を開始し、2012年には日本初のLCCであるANA系列のPeach Aviation（以下ピーチ）が国内線就航を始めました。その後、新規参入や合併な