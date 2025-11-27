全国高校サッカー選手権に出場する防府市の高川学園高校サッカー部に、大会の協賛企業からサッカーボールなどが贈られました。高川学園で開かれた贈呈式では、帝人から大会を記念したサッカーボール10個とボールケース、明治からザバスのプロテイン3袋が贈られました。7大会連続31回目の選手権出場となる、高川学園サッカー部。ことし戦うAブロック12校には前回大会優勝の