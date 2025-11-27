日本ハムから巨人に移籍し記者会見する松本剛＝27日、東京都内のホテル日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して巨人に移籍した松本剛外野手（32）が27日、東京都内で入団記者会見し「レギュラーをつかみ取るところから勝負していく。全試合に出場したい」と意気込みを語った。契約は2年総額2億5千万円で、背番号は9に決まった。チームカラーのオレンジ色のネクタイを締めて会見に臨んだ。移籍するか悩んだという