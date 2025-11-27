タレントで歌手の上地雄輔が２７日にＳＮＳを更新。時代劇ショットを公開した。インスタグラムで「佐々木の蔵ちゃま＃浮浪雲やるよぜひ観たらええやんです」とつづって、俳優の佐々木蔵之介との衣装姿の２ショットを公開した。この投稿には「楽しみにしてます」「侍の姿がすごく似合うし、所作も素敵」「時代劇待ってました」「様になってますね〜」などの声が寄せられている。