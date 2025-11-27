大阪府は２７日、外国人観光客が府内で衛生的で快適に過ごすために、宿泊施設等におけるルールやマナーを周知してもらえるよう、宿泊マナー向上等を啓発する動画等を作成し、府内のデジタルサイネージで放映などを行うとした。府が公開した動画イメージには、たこ焼きとタコを模したキャラクターが登場。スーツケースの扱いや宿泊施設での過ごし方を例として紹介している。デジタルサイネージによる啓発は、１２月１日から関