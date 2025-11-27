◆報知新聞社後援女子プロゴルフツアーメジャー最終戦ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯第１日（２７日、宮崎・宮崎ＣＣ＝６５４３ヤード、パー７２）ツアー１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が５バーディー、１ボギーの４アンダー６８をマークし、首位と１打差の３位と好スターとを切った。宮崎ＣＣは左ドッグレッグのホールが多く、右に落ちる弾道のフェードを持ち球とする選手は苦戦を強いられる。逆の弾道のドローも