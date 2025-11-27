タレントのほしのあきさん（48）が2025年11月25日、自身のインスタグラムを更新。エレガントな黒ドレス姿を披露した。「ベルベットのロングドレス」ほしのさんは、「ベルベットのロングドレス」とコメントを添えて、ドレス姿のショットを投稿した。インスタグラムに投稿された動画では、黒のロングドレスを着用。階段をバックに、微笑んでいた。また、豪華なフラワーアレンジメントの前に立ち、カメラに向かって微笑む全身ショット