いつまでも元気でしっかりしていると思っていた親も、年齢とともに少しずつ変化していくものです。寂しいことではありますが、子ども世代がしっかりと支え、見守っていくことが大切ですよね。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 母からの電話、不穏な予感 ある日、離れて暮らす母から「最近、ちょっと体調が良くなった気がするのよ」と嬉しそうな声で電話がかかってきました。 元気そうな母の様子に「そうなんだ」と