リアム・ギャラガーが、オアシスに新曲リリースの予定がないことを示唆した。先日、ブラジルのサンパウロ公演で「ＯａｓｉｓＬｉｖｅ’２５」ツアーの幕を閉じたところの同バンドだが、新しく曲作りをすることはなさそうだ。 【写真】観客に手を振るオアシス Ｘでファンから新曲の可能性を尋ねられた際、リアムはこう答えた。「やる意味がわからない。昔の曲ほど良いものはできないだろう。俺は昔の