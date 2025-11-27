Photo: SUMA-KIYO 外では慌ただしく過ごす毎日。せめて家にいるときくらいは、好きな香りに包まれて、ゆっくりとリラックスしたい…。そこで香りの種類によってさまざまな癒し効果があるという、今人気のアロマキャンドルを購入してみたのですが、火を使う手間や安全面のリスクを考えるうちに、だんだんと出番が減ってしまいました。もっと気軽に、もっと安心して香りを楽しめたらいいのに…