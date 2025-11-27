ボートレース住之江の「ルーキーシリーズ第22戦スカパー！・JLC杯競走」が28日、開幕する。27日は前検が行われた。住之江は3度目の参戦となる藤田俊祐（23＝東京）。前回は今年7月に走り、準優6号艇ながら3着と健闘が光った。「バチッと調整がハマって好きなレース場になりました」と笑顔で振り返った。季節は冬に変わったが、今シリーズも期待を寄せたい。26号機は前操者の桐本康臣が最後まで苦戦も、前検は「乗り心地は悪