秋ドラマで台風の目玉となっているTBSドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。旧時代の女性観を押し付ける竹内涼真が夏帆にふられて反省する姿が話題で、視聴率も第6話では8.1％まで伸ばしてきた。フジテレビ『小さい頃は神様がいて』も、北村有起哉が仲間由紀恵に熟年離婚を突き付けられて反省するドラマ。【写真】「じゃあ、おれが作ってみたよ」竹内涼真、自作の“筑前煮”なぜ男が反省するドラマが流行るのだろうか？無