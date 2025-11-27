川崎重工業などは２７日、川崎市臨海部で水素ターミナルの建設に向けた起工式を開いた。世界最大の液化水素の貯蔵タンク（容量５万立方メートル）を整備する。実証実験を重ねて安全性を確認し、２０３０年度以降に貯蔵した水素を国内に供給していく考えだ。液化水素を運搬船からタンクに流す設備や国内への出荷拠点なども整備する。水素はマイナス２５３度で気体から液体に変化し、体積が８００分の１に減少する。水素社会の