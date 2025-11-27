「英検」＝実用英語技能検定に、「6級」と「7級」が来年度から新設されることになりました。日本英語検定協会はきょう、「英検」に「6級」と「7級」の2つの級を新設すると発表しました。2027年1月の検定で運用が始まる予定です。▼「英検6級」は小学校高学年から中学校入門期、▼「英検7級」は小学校中学年の英語学習に対応させるということで、基礎レベルにあたる2つの級を新設し英語教育の早期化に対応します。協会は、具体的な