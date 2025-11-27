衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人が自民党会派に加わる方向で調整していることが分かりました。3人が会派入りすれば、衆議院では与党が過半数に達することになります。複数の関係者によりますと、衆議院の自民党会派に加わる方向で調整しているのは、「改革の会」に所属する阿部弘樹議員、斉木武志議員、守島正議員の3人です。あす、自民党の鈴木幹事長と会談したあと、会派入りの手続きをおこなう見通しだということで