現在、WOWOWで放送・配信中のドラマ『ストロボ・エッジ Season1』で、福本莉子とダブル主演を務めているなにわ男子・高橋恭平。12月12日には、上白石萌歌、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS from EXILE TRIBE）とクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』の公開も控えるなど、俳優として着実にキャリアを重ねている。そこで本記事では、高橋の最新出演作の反響を紹介しながら、今後の待機作の見どころも紹介した