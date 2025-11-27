新潟市中央区の八千代橋で落書きが見つかり、市が警察に被害届を提出しました。落書きをめぐってはことしに入って国の重要文化財・萬代橋などでも見つかっていて、市民からは治安を心配する声も聞かれました。（リポート）「信濃川に架かる八千代橋の下に人間の背丈ほどある大きな落書きが発見されました」アルファベットのようなものが書かれた落書き。信濃川にかかる新潟市中央区の八千代橋です。管理する新潟市によります