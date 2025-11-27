現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、アーセナルがホームでバイエルンと対戦。開幕から全勝同士の一戦を３−１で制した。これで５連勝を飾ったアーセナルは唯一の“全勝チーム”で、２位のパリ・サンジェルマンに勝点３差で首位に立っている。UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトによると、バイエルン戦のマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたデクラン・ライスは、アーセナルが優勝の