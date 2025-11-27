ファイターズのエース・鹿部町出身の伊藤大海投手が、沢村賞の表彰に続き、１１月２７日は初めて獲得した三井ゴールデン・グラブ賞の表彰式に登場しました。プロ野球の「三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が東京で開かれ、ファイターズでは鹿部町出身の伊藤大海投手が表彰されました。パ・リーグの投手部門で選ばれ、守備のスペシャリストのタイトルをプロ５年目で初めて獲得した伊藤投手は