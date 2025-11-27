季節外れの黄砂の飛来を受け、気象台が２８日にかけて注意を呼びかけています。２７日の広島市の様子です。遠くの山がかすんで見えました。■熊本から来た人「新幹線で（窓の外が）真っ白になっていたのでマスクしとこうと思って。きょうは薬を飲んできています。」■熊本から来た人「目汁鼻汁です。ずっと感じています。洗濯物は家の中で干しています。」■奈良から来た人「いろんなところ白くなっていたりするしね。目もかゆくな