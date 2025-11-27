ピーターこと歌手で俳優の池畑慎之介が２７日、都内で、「ＯＺＩＢＡライブ」１０回記念スペシャル公演を開催。「カモナマイハウス」や「わかってください」などを熱唱し盛り上げた。２部制の公演を堂々と完走。「私は今、すごく幸せです。ＯＺＩＢＡライブも節目の１０回目！ドレスも３０着になり、ギャラをつぎ込んでいます。良いお年を！来年もよろしくお願い致します」と充実の表情を浮かべた。またこの日は池畑のステー