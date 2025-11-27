須坂市民のソウルフードが「1年2か月ぶり」に復活です！去年、須坂市のショッピングセンターの閉鎖に伴い閉店した「オムライスの名店」が27日、再びオープンしました。オープン前からおよそ30人が列を作ったのは、須坂市の洋食店「かねき」です。須坂市民「もうやらないってあきらめていたので、すごくうれしくて飛び上がりました。」須坂市民 「長男、次男夫婦と。懐かしい味を楽しみにして来ました。」