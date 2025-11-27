女優の安倍乙（おと）が２７日に自身のＳＮＳを更新。ノースリーブショットを公開した。インスタグラムで「今日の私今日は少し寒かったね〜早く夏にならないかな？」とつづって、ショートカットでおでこを出した安倍が白のノースリーブのトップスを着た姿をアップした。この投稿には「夏来てほしい」「ノースリーブで攻めてる」「ほれてまうやろー」「デコ出しほんと可愛い」「二季か」などの声が寄せられている。