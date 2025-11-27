11月26日（水）に放送した「ソレダメ！【家の不要品がお金に＆実証！町で話題の新常識は成功できる!?】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】＜不要品がお金に＞木彫りのクマは〇〇で高額に＆宝の山カセットテープ＆昭和扇風機が驚き値【ガチで試してみたら大発見！すぐに役立つ新常識大調査SP】＜目指せ満点新常識！裏ワザ大調査＞街でよく聞く新常識の数々は本当に誰もが使えるのか？全員が成功したら