クマの出没が相次ぐ中、速やかな対応に向けて、狩猟免許を持つ自治体の職員いわゆる「ガバメントハンター」が注目されています。県内では現在、上市町でのみ活動しています。その仕事ぶりとは。 上市町の財務課で働く木原 剛さん（45）。普段は町の道路や河川などの管理を行っていますが…◆上市町財務課 木原 剛さん「まずは、直属の上司に断りを入れて、出動します」向かったのは木原さんのデスクから歩いて20秒ほどの