【ジュネーブ共同】将来の五輪競技入りを目指し、総合格闘技の新国際統括団体「国際総合格闘技連盟（FIMMA）」が12月1日に設立されることが27日、明らかになった。FIMMAの立ち上げを主導するアジア総合格闘技協会（AMMA）がオンラインの記者会見で発表した。総合格闘技は2026年愛知・名古屋アジア大会で新たに実施される。AMMAはアジア・オリンピック評議会（OCA）の承認団体。