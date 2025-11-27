俳優ムロツヨシ（49）と佐藤二朗（56）が27日、都内でダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督、12月19日公開）の完成披露試写会「幕末プレミア」に出席した。幕末を新解釈で映画化した喜劇。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤、竜馬の妻おりょうを広瀬アリス（30）が演じる。ムロは「本当に、やっとこの時が来た。僕が言い出しっぺなんです。家にいなければいけなかった時に悔しかったので、やりたいことを書き出してみた」