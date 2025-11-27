岡山県を代表するカキの産地、備前市の日生地区で、水揚げが本格的にスタートしました。今年、カキが死滅するケースが各地で相次ぐ中、日生地区でも被害が出ていて生産者の頭を悩ませています。 【写真を見る】冬の味覚カキが大打撃「生きとるのがレアなくらい」水揚げ始まった備前市の日生地区でも死滅被害生産者は頭抱える【岡山】 “2年もの”はほとんどが死滅「困った」 旬の時期を前に今年も水揚げが始