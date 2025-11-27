来年5月の任期満了に伴い行われるさぬき市長選挙に、元会社員の名和京太郎氏が立候補を表明しました。 【写真を見る】さぬき市長選挙に元会社員で新人の名和京太郎氏が立候補を表明【香川】 「2024年にも再びさぬき市が消滅可能性の自治体となりました。子どもたちがさぬき市に帰ってきてくれるんだろうかという思いがだんだん強くなり、その思いが政治を目指そう」 名和京太郎氏は、さぬき市出身の61歳。建設会社の元社員で、