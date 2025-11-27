153円。レギュラーガソリン1リットルあたりの価格です。廿日市市にあるこちらのガソリンスタンドでは、27日から販売価格を5円値下げしました。ガソリンの暫定税率廃止に向け、政府による補助金がこれまでの15円から20円に引き上げられたためです。■会社員「仕事で結構車を使うのでありがたいです。」■トラック運転手「（島根県）浜田とか益田に行ったりしたら1日100キロは走るので、それだけ走ると5円違うだけで全然違う。