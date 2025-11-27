＜BMWオーストラリアPGA選手権初日◇27日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦。第1ラウンドは雷のため翌日順延となった。現地時間午前6時に競技が再開され、第2ラウンドの開始は午前7時30分を予定している。【写真】松坂大輔が男子プロトーナメントに参戦！7アンダー・暫定首位にセバスチャン・ガルシア・ロドリゲス（スペイン）。5アンダ