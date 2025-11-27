県立高校の男性教諭が、勤務する学校の女子生徒にわいせつな行為をしていたとして、懲戒免職となりました。広島県教育委員会は27日、県東部にある県立高校の39歳の男性教諭を懲戒免職にしたと発表しました。この教諭は、勤務する学校の女子生徒に対し、去年10月から約1年間にわたり、学校の内外でわいせつな行為を繰り返していたということです。県教委の聞き取りに対し、事実関係を認め、「全ての関係者を裏切って申し訳ない。自