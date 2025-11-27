女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)。このたび第7話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が522万回を突破し、TBSドラマ・バラエティ含む全番組のベストを更新した(※TVer DATA MARKETINGにて算出。各話配信開始から8日間の再生数)。『じゃあ、あんたが作ってみろよ』ビジュアル第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子氏による同名漫画