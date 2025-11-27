久原本家は11月21日に「東京銀座 茅乃舎」をグランドオープンする。日本の「だし」文化の魅力を国内外に向けて発信する旗艦店として、厳選のだし素材、上質な贈答品を販売していく構え。メディア内覧会には、店舗のデザインを監修した建築家の隈研吾氏がゲストとして招かれた。建築家の隈研吾氏(左)、久原本家グループ社主の河邉哲司氏(右)だし商品を展開「東京銀座 茅乃舎」は、選び抜かれた素材から生まれる「だし」の奥深い世界