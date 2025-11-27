ローソンは11月25日より、健康商品「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」を全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」「1日分の鉄分が摂れるアサイー&バナナビスケット」は、その名のとおり、不足しがちな食物繊維3.1gと1日分の鉄分7.7mgを1袋で摂取できちゃうビスケット。アサイーとバナナのハート形がかわいいビスケットは、ほのかな酸味と優しい