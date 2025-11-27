今月30日日曜日、投開票の任期満了に伴う大崎町の町長選挙は新人4人が立候補しました。 2001年以来、24年ぶりに新たなリーダーが誕生する今回。人口減少や働き手の確保が課題となっています。 （西髙悟候補（65）無・新）「一生懸命全身全霊頑張ってまちづくりをしていきたい」 新人の西髙悟さんは大崎町井俣出身の65歳。2011年の県議選で初当選し、先月、辞職しました。 ふるさと納税を増やすための